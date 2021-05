Impresa a Cosenza, Salvatore Caligiuri corre per 24 ore di fila sulla pista d’atletica dello stadio Marulla: è il primo in Calabria!

31 Maggio 2021 12:13

Salvatore Caligiuri ha corso per 24 ore di seguito sulla pista d’atletica dello stadio San Vito Marulla di Cosenza: è la prima volta in Calabria che si riesce a compiere tale impresa

Una vera e propria impresa, di quelle che quasi mai si vedono. E infatti, da queste parti, è la prima volta. Il calabrese Salvatore Caligiuri, crotonese di nascita, è riuscito a correre per 24 ore di seguito sulla pista di atletica dello stadio San Vito Marulla di Cosenza. L’uomo, 40 anni, è il primo in Calabria a portare a termine tale impresa. Dalle 9.30 di sabato mattina ha lasciato il campo il mattino dopo, percorrendo il tratto della pista per circa 400 volte e per circa 150 km.

Salvatore Caligiuri nella vita è un istruttore di functional training, ma nel tempo libero ama lasciarsi andare a sfide pazze e ai limiti dell’impossibile, come quella compiuta qualche settimana fa in cui ha percorso circa 600 km in tre giorni. Svolge attività come corsa ad ostacoli, sci, alpinismo, escursioni e trail running, ma dopo la sfida di sabato non ha affatto intenzione di fermarsi.