3 Maggio 2021 19:25

Rospi: “sì al Ponte sullo Stretto ma creare opportunità di lavoro per i giovani e difendere il coraggio degli imprenditori che hanno deciso di fare impresa in un territorio difficile come quello calabrese o siciliano”

“Il Ponte sullo Stretto va fatto? La risposta è sì, ma le problematiche della Calabria e della Sicilia non possono essere ridotte alla locuzione Ponte sullo stretto si o no. Sono circa 40 anni che si avvia l’iter per la realizzazione e da allora ogni volta la discussione si riduce a chi è pro e chi e contro trascurando le vere problematiche dei territori come quella di creare opportunità di lavoro per i giovani o difendere il coraggio degli imprenditori che hanno deciso di fare impresa in un territorio difficile come quello calabrese o siciliano’‘. Lo dichiara in una nota il deputato e presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi. ”Anzitutto – continua -, parlare del solo Ponte sullo stretto è riduttivo in quanto esso fa parte del completamento di una delle più importanti reti TEN-T europea: il corridoio scandinavo-mediterraneo, da Helsinki alla La Valletta, unico che taglia l’Europa da Nord a Sud”. “In una visione complessiva del Sud Italia, il Ponte, insieme all’alta velocità fino a Palermo, sarebbe la linfa per lo sviluppo sostenibile della retro portualità del porto di Gioia Tauro che messo a sistema con l’altro grande porto dello Ionio, quello di Taranto, permetterebbe la creazione della Piattaforma logistica del sud Europa nel Sud Italia”, conclude.