Roma: Letta, ‘su Raggi nostro giudizio molto negativo’

12 Maggio 2021 08:18

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il mio giudizio sulla Raggi è molto negativo. Roma ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo. E’ per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà -legittima- di Virginia Raggi di candidarsi. Detto questo continua un nostro rapporto con M5S. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora bisogna semplicemente e con grande pragmatismo prendere atto, e andare avanti pensando che abbiamo fatto la scelta migliore”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in una intervista a ‘Il Messaggero’.