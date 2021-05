Roma: Calenda a Letta, ‘propongo patto tra me e Gualtieri per il ballottaggio’

14 Maggio 2021 13:15

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Al Pd faccio una proposta: stringiamo un accordo di reciproco sostegno al ballottaggio. Se, invece, come sembra preferirebbero la Raggi, non ci siamo”. Lo dice Carlo Calenda ad HuffPost.

Letta però non ha detto che al secondo turno sosterrebbero la Raggi… “Letta è stato più sibillino” mentre “Boccia propone da tempo intese con i Cinquestelle al ballottaggio. Il Pd deve decidere se fare un’alleanza con forze liberali e riformiste o con M5S. Non è la stessa cosa”.

E se al ballottaggio la scelta fosse tra Raggi e Bertolaso, lei chi voterebbe? “Bertolaso tutta la vita. Per me contano le qualità e le possibilità di mettere in campo un progetto efficace per Roma. Non voterò mai la Raggi”.