Sicilia, ritrovato il bambino scomparso a Santa Croce Camerina: decisivo l’intervento dei carabinieri in elicottero

7 Maggio 2021 11:46

Ritrovato il bambino scomparso a Santa Croce Camerina, Sicilia: decisivo l’intervento dell’elicottero del dodicesimo Elinucleo dei carabinieri Catania

Attimi di apprensione ieri per una famiglia di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, che nel pomeriggio ha segnalato al 112 la scomparsa del proprio figlio di tre anni, poi ritrovato. Erano le 14 quando il padre del bimbo ha chiamato il numero unico di emergenza denunciando la scomparsa del piccolo, di cui aveva perso le tracce da circa un’ora. Il bimbo, approfittando di un attimo di distrazione della madre, era riuscito a slegarsi dal seggiolone e ad uscire dall’abitazione senza essere visto, avventurandosi poi nelle campagne circostanti. I carabinieri hanno iniziato a battere palmo a palmo la zona alla ricerca del bambino e nel frattempo è stato fatto alzare in volo un elicottero del dodicesimo Elinucleo di Catania: dopo pochi minuti, nei pressi di una serra, su un terreno limitrofo a quello dell’abitazione, il bambino è stato individuato e recuperato dal proprietario della struttura che lo ha poi affidato ai carabinieri.