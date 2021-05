Giro d’Italia, Bettiol stratosferico! Sua la vittoria sul traguardo di Stradella

27 Maggio 2021 17:04

Capolavoro di Alberto Bettiol sulle strade di Stradella! Il ciclista della EF Education-Nippo si prende una speciale vittoria di tappa al Giro d’Italia 2021

Continua lo spettacolo del Giro d’Italia! I ciclisti hanno pedalato oggi da Rovereto a Stradella per ben 231 km, il percorso di tappa più lungo di questa edizione 2021 della Corsa Rosa. E’ stato uno stratosferico Alberto Bettiol ad aggiudicarsi la vittoria di tappa oggi sul traguardo di Stradella. Il ciclista italiano della EF Education-Nippo a 7 km dal traguardo ha staccato il francese Remi Cavagna andando così in solitaria verso una vittoria certa, con il solo Roche a minacciare Bettiol a più di 15” di distanza. Uno splendido capolavoro quello del ciclista toscano. Splendida doppietta italiana con Simone Consonni secondo, seguito da Nicolas Roche. Egan Bernal resta in Maglia Rosa, tagliando il traguardo insieme al gruppo con oltre 23 minuti di ritardo da Bettiol.

La classifica generale dopo la 18ª tappa: