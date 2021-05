Il derby della Capitale è giallorosso! La Roma vendica il ko dell’andata: Lazio in Europa League

15 Maggio 2021 22:44

La Roma vince il derby della Capitale: Lazio ko e fuori dalla Champions League, le reti di Mkitaryan e Pedro decidono la gara

La vendetta è un piatto che va servito freddo e la Roma ha aspettato la fine del campionato per servirlo. Un girone dopo il netto ko maturato all’andata (3-0) i giallorossi battono la Lazio 2-0 ed estromettono i rivali dalla corsa ad un piazzamento Champions League. Un successo importante quello nel derby della Capitale, l’ultimo regalo di Fonseca prima dell’addio per lasciar posto al connazionale Josè Mourinho che erediterebbe una squadra in Conference League, nuova competizione europea. Vittoria che porta la firma di Fuzato, abile nel disinnescare Immobile e il resto dei tentativi biancocelesti; Dzeko, tornato leader carismatico e tecnico nell’attacco giallorosso; e ovviamente Mkhitaryan e Pedro, autori dei due gol che hanno deciso la gara. Lazio arrivata alla canna del gas nel finale di stagione: il rosso ad Acerbi, giocatore sempre corretto e lucido in campo, rispecchia la situazione dei biancocelesti che comunque, l’anno prossimo, potranno giocare un’Europa League da protagonisti.

RISULTATI 37ª GIORNATA SERIE A

SABATO 15 MAGGIO

Ore 15:00

Genoa-Atalanta 3-4 (9′ Zapata; 26′ Malinovski; 44′ Gosens; 41′, 84′ Shomurodov; 51′ Pasalic; 67′ rig. Pandev)

Spezia-Torino 4-1 (19′ Saponara; 41′ rig., 74′ Nzola; rig. 54′ Belotti; 84′ Erlic )

18:00

Juventus-Inter 3-2 (24′ Cristiano Ronaldo; 35′ rig. Lukaku; 45’+3 Cuadrado; 85′ aut. Chiellini; 87′ rig. Cuadrado)

Ore 20:45

Roma-Lazio 2-0 (42′ Mkhitaryan; 78′ Pedro)

DOMENICA 16 MAGGIO

Ore 12:30

Fiorentina-Napoli

Ore 15:00

Benevento-Crotone

Udinese-Sampdoria

Ore 18:00

Parma-Sassuolo

Ore 20:45

Milan-Cagliari

LUNEDI’ 17 MAGGIO

Ore 20:45

Verona-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 ATALANTA 78 MILAN 75 JUVENTUS 75 NAPOLI 73 LAZIO 67 ROMA 61 SASSUOLO 56 SAMPDORIA 45 VERONA 43 BOLOGNA 40 UDINESE 40 FIORENTINA 39 GENOA 39 SPEZIA 38 CAGLIARI 36 TORINO 35 BENEVENTO 31 CROTONE 21 (R) PARMA 20 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A