Gara-4 Playout Serie B, Scandone Avellino-Pallacanestro Viola 1° Q LIVE: si comincia!

23 Maggio 2021 17:50

Scandone Avellino-Pallacanestro Viola, il racconto di Gara-4 dei Playout di Serie B girone D: la serie va verso la chiusura o la parità

A sole 48 ore dalla prima sconfitta della postseason, la Pallacanestro Viola torna in campo sul parquet del PalaDelMauro di Avellino per Gara-4 dei Playout di Serie B girone D. I neroarancio hanno confermato il pessimo trend che li vede sempre perdenti lontano dal PalaCalafiore di Reggio Calabria, ma la sconfitta di Gara-3 ha dato segnali importanti: se la Viola difende bene e fa sudare i canestri di Sousa, Marra e Riccio, Avellino va in grossa difficoltà; se la Viola lascia i tre talenti irpini liberi di concludere sono dolori che il solo attacco neroarancio, per quanto prolifico in postseason, non può limitare. Serve dunque blindare la retroguardia di una squadra che si è sempre distinta per la propria fase difensiva e colpire con cinismo ad ogni occasione. La salvezza dista solo una vittoria. StrettoWeb seguirà la gara LIVE e racconterà ai propri lettori le azioni più belle del match!

Gara-4 Playout Serie B, Scandone Avellino-Pallacanestro Viola LIVE :

1° Quarto –

17:45 – Tutto pronto al PalaDelMauro di Avellino per Gara-4 dei Playout di Serie B girone D. La Pallacanestro Viola torna a giocare sul parquet che 48 ore fa l’aveva vista arrendersi 87-82 ai ragazzi di coach Robustelli che hanno portato la serie sul 2-1. Neroarancio ancora in vantaggio e con il secondo match point da non sprecare: in caso di vittoria la Viola chiuderebbe la serie con annessa salvezza, in caso di sconfitta si andrebbe sul 2-2 con Gara-5 da giocare al PalaCalafiore.