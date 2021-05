Gara-5 Playout Serie B, Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE 3° Q: piovono triple neroarancio!

26 Maggio 2021 19:15

Pallacanestro Viola- Scandone Avellino, il racconto della gara valevole per Gara-5 dei Playout di Serie B girone D. La serie si decide oggi!

Ci fosse il pubblico, il PalaCalafiore sarebbe un inferno. Ma anche se si gioca a porte chiuse, l’importanza della gara farà salire la tensione alle stelle. Alle ore 18:00 il palazzetto di Pentimele sarà teatro della sfida fra Pallacanestro Viola e Scandone Avellino, due squadre che hanno calcato i parquet più prestigiosi d’Italia, ma che oggi si giocano in uno scontro senza appello la permanenza in Serie B. Chi vince si salva, chi perde raggiunge la perdente di Pozzuoli-Monopoli all’ultimo turno dei Playout. Dopo due successi nelle prime due gare giocate in casa, i ragazzi di coach Bolignano hanno perso Gara-3 e Gara-4 al PalaDelMauro. Particolarmente scottante il ko subito nella quarta sfida, arrivato all’ultimo tiro dell’overtime con la Viola avanti di un punto. Un finale da dimenticare al più presto. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match!

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino, Gara-5 Playout Serie B LIVE :

3° Quarto – Mascherpa in lunetta: 2/2. 55-31

3° Quarto – Schiacciata di Ani! 53-31

3° Quarto – Barrile in lunetta: 2/2. 53-29

3° Quarto – Fallo su Sousa: 1/2. 51-29

3° Quarto – Ani decisivo: rimbalzo nel traffico e 2 punti. 51-28

3° Quarto – Tutto solo Yande Fall, Mascherpa lo serve subito: 2 punti! 51-26

3° Quarto – Tripla anche di Gobbato! 49-26

3° Quarto – Tripla di Genovese! Viola a +20. 46-26

3° Quarto – Due liberi dentro per Marra. 43-25

3° Quarto – Polveri bagnate ad inizio secondo tempo, ci pensa Yande Fall con due punti! 43-24

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro Viola dominante! Primi 20 minuti pazzeschi dei ragazzi di coach Bolignano che lasciano appena 24 punti agli ospiti e ne segnano 41. Fall e Barrile a quota 11, Yande già in doppia doppia con 11 rimbalzi. Gli irpini rispondono con Marra, miglior realizzatore a quota 7.

2° Quarto – Due sulla sirena per Monina. 41-24

2° Quarto – Dalla media, qualcosa anche di più, Fofo Barrile! 41-22

2° Quarto – Riccio danza in area, 2 punti. 39-22

2° Quarto – Fallo su Monina: 2/2. 39-20

2° Quarto – Genovese in allontanamento, marchio di fabbrica. Dolcissimo. 39-18

2° Quarto – Come sgasa il capitano!!! Contropiede pazzesco, assolo in velocità e sottomano anche piuttosto difficile. Due punti, 10 in totale. 37-18

2° Quarto – Due per Fofo Barrile che sbaglia il libero aggiuntivo, peccato! Il capitano si fa perdonare subito: assist per Sebrek e altri due punti! 35-18

2° Quarto – Sebrek punta il canestro: due in entrata! 31-18

2° Quarto – Ani ne mette due e subisce fallo: libero fuori. 29-18

2° Quarto – Due per Sousa. 29-16

2° Quarto – Gomitata di Riccio a Roveda: il play neroarancio perde sangue ed è costretto ad uscire. Normale contrasto per gli arbitri.

2° Quarto – Fall lavora un pallone difficile, poi realizza. 29-14

2° Quarto – Due per Sousa, prova ad entrare in partita il brasiliano 27-14

Fine 1° Quarto! – Partenza pazzesca della Viola che difende duro e martella in ogni modo la difesa di Avellino. La tripla di Genovese alla prima azione è una dichiarazione di guerra! 27-12 il punteggio dopo i primi 10 minuti, meglio non si poteva partire.

1° Quarto – Tripla pazzesca di Riccio, dal palleggio! Limita i danni Fall con due punti dall’altra parte. 27-12

1° Quarto – Risponde Mascherpa. 25-9

1° Quarto – Numero di Riccio che finta il tiro in penetrazione e serve Ani per due punti facili. 23-9

1° Quarto – Difesa di Avellino in bambola! Genovese si smarca e conclude, con fallo: libero dentro, gioco da 3 punti. 23-7

1° Quarto – Mascherpa in penetrazione, 2 con fallo: libero corto, peccato. 20-7

1° Quarto – Long-2 per Costa. Risponde Barrile 18-7

1° Quarto – Tripla di Marra, respirano gli irpini. 16-5

1° Quarto – Anche Gobbato: 2 con libero aggiuntivo, dentro! Inizio shock della Viola, Avellino in netta difficoltà! 16-2

1° Quarto – Altri due per Fall da sotto, con contatto! 13-2

1° Quarto – Due per Marra, si sblocca Avellino! 11-2

1° Quarto – Mascherpa per Fall, altri due! 11-0

1° Quarto – Barrile dalla media, altri 2! 9-0

1° Quarto – Barrile, in penetrazione! 7-0

1° Quarto – Fall da sotto, altri 2! 5-0

1° Quarto – Subito tripla di Genovese, a freddo! 3-0

1° Quarto – Palla a due! Si comincia

17:45 – Tutto pronto per Gara-5 dei Playout di Serie B fra Pallacanestro Viola e Scandone Avellino. La gara decisiva, quella che scriverà la parola fine sulla serie: chi vince si salva, chi perde passerà dall’inferno dell’ultimo turno. Dopo i due successi in casa, i neroarancio hanno perso 2 volte in trasferta: il quinto confronto fra le mura amiche del PalaCalafiore non si può sbagliare.