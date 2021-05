Basket, Serie C Silver, la Just Mary Messina travolge il fanalino di coda Gela per 111-58

27 Maggio 2021 11:35

JustMary Messina Cocuzza, vittoria senza affanno contro il fanalino di coda Gela. I giallorossi dominano dall’inizio alla fine un match chiuso dopo il primo quarto e chiudono con un +53 finale sul 111-58. Quarantello sfiorato da Kulevicius (39), doppia cifra per Budrys (17) e Stolic (17)

Tredicesima vittoria stagionale per la JustMary Messina Cocuzza che in un match senza storia 111-58 il Basket School Gela. Gli ospiti, giunti al match in condizioni deficitarie sia per gli infortuni sia per la classifica, non sono mai entrati in gara contro un avversario voglioso di riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana. Il +53 finale rappresenta fedelmente il divario emerso in campo e fotografa l’andamento del match. I giallorossi sono partiti a razzo grazie ai 7 punti consecutivi di Kulevicius, Gela rimane in gara fino al 9-4 poi il parziale casalingo di 16-2 chiude di fatto il match dopo solo otto minuti di gioco. Primo quarto che termine sul 30-11.

Non varia l’andamento del match neanche nei restanti parziali, Gela ci prova ma commette errori su errori, la JustMary alterna uomini e quintetti alla ricerca delle migliori alchimie in vista dei playoff provando a regalare anche un po’ di spettacolo con delle belle combinazioni. Si va all’intervallo sul 62-24, terzo quarto che si chiude 87-43, la Nuova Pallacanestro supera i cento punti e chiude 111-58. Kulevicius mette a segno la migliore prestazione balistica del torneo con 39 punti segnati e in attesa dell’ultimo match in trasferta contro Gravina Vidakovic e compagni difendono il primo posto in classifica. Certi dei playoff gli atleti di coach Manzo adesso dipendono solo dal proprio risultato, in caso di vittoria domenica a Gravina sarà primo posto.

Tabellino:

JustMary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Gela 111-58

JustMary Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Crisafulli 2, Fernandez 8, Salvatico 5, Vidakovic 9, Kulevicius 39, Budrys 17, Stolic 17, Cocuzza 5, Diakite 2, Boyanov 4, Vucenovic 3.

Allenatore: Manzo. Assistente: Pizzuto.

Gela: Kuburovic 4, Milekic, Moricca 3, Gazzillo 10, Bozic, Seskus 15, Caiola G. 17, Markovic 3, Tuccio 2, Ndubuisi 4.

Allenatore: Bernardo.

Parziali: 30-11, 32-13 (62-24), 25-19 (87-43), 24-16 (111-59).

Usciti per cinque falli: nessuno.

Arbitri: Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Ettore Foti di Acireale (CT).