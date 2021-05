Italia travolgente! Azzurri in gran forma verso Euro 2020: San Marino battuto 7-0

28 Maggio 2021 22:44

L’Italia vince il primo dei 2 test match in vista di Euro 2020: gli azzurri superano 7-0 San Marino. Il 4 giugno la gara contro la Repubblica Ceca

Prosegue a suon di vittorie il cammino dell’Italia di Roberto Mancini verso Euro 2020. Gli azzurri superano per 7 reti a 0 San Marino nella prima delle due amichevoli che fanno da antipasto alla kermesse europea. Non di certo un test match complicato quello odierno, utile per lo più a sondare lo stato di forma del gran numero di pre-convocati del CT e fare qualche esperimento interessante che possa tornare utile durante l’Europeo. Roberto Mancini ha già le idee chiare per la maggior parte di quelli che saranno i 23 giocatori a comporre la rosa dell’Italia, ma non è da escludere qualche sorpresa.

Giocatori come Bernardeschi ad esempio, nei propri club (Juventus, ndr) fanno grande fatica, ma in nazionale rispondono sempre presenti: oggi l’esterno bianconero ha giocato una partita sontuosa, aprendo le marcature e rendendosi più volte protagonista nelle azioni offensive dei suoi. La rete del 2-0 è arriva dal difensore Ferrari, ultimo ad unirsi alla truppa azzurra. Dopo un primo tempo nel quale i ragazzi di Mancini hanno avuto come unica difficoltà quella di sbloccare la gara e far cadere il fortino degli ospiti, nella ripresa si sono scatenati Politano e Pessina con due gol a testa, oltre al ‘Gallo’ Belotti che si contenderà il posto di punta titolare con Ciro Immobile, oggi tenuto in panchina insieme a tanti altri big. Venerdì 4 giugno il secondo test match contro la Repubblica Ceca, l’11 giugno l’esordio ad Euro 2020 contro la Turchia.