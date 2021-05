Cremonese-Reggina 1-0 LIVE: vantaggio dei grigiorossi, Valzania trova l’angolo giusto

1 Maggio 2021 14:34

Serie B: diretta Cremonese-Reggina, match valido per la 35ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ la prima di quattro finali, adesso sbagliare non è più consentito. Allo stadio Giovanni Zini si gioca Cremonese-Reggina, incontro decisivo per il cammino stagionale delle due squadre. Una salvezza tranquilla ormai per entrambe quasi in tasca, vincere significherebbe dare un senso al finale di campionato e magari tentare di raggiungere un posto ai playoff. La compagine di mister Baroni crede e l’ambiente calabrese è carico per onorare al meglio un girone di ritorno stratosferico. Gli amaranto dovranno fare a meno di Montalto (squalificato) e Situm (risultato positivo al Covid prima della partenza per la Lombardia). Insomma, si prospetta una gara interessante e ricca di emozioni. Segui in diretta Cremonese-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

42′ Cremonese in vantaggio con Valzania! Nicolas non può nulla sul destro al volo del calciatore dei lombardi, Reggina sotto 1-0 nel risultato.

41′ Ammonito Okwonkwo, duro fallo a centrocampo.

38′ Castegnetti si coordina perfettamente, per fortuna la sfera finisce ancora centrale nelle mani di Nicolas.

36′ Di Chiara salva il risultato, diagonale decisiva sul tiro di Baez che era indirizzato in porta.

32′ Potenziale palla gol per Baez! L’esterno cicca il pallone e colpisce solo l’esterno della rete.

28′ Ottimo controllo di Edera, ma il sinistro non lo è altrettanto, palla in curva.

20′ Ancora grigiorossi dalle parti di Nicolas: la conclusione di Zortea è centrale.

16′ Il colpo di testa di Bianchetti finisce alto oltre la traversa.

12′ Contropiede velocissimo della Reggina, Rivas sbaglia il passaggio per Okwonkwo e Carnesecchi interviene con il tempismo giusto.

11′ Ciofani impegna Nicolas, è la prima grande occasione della partita.

7′ Primo tiro di Rivas, mira completamente sballata.

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro Giua, si parte! E’ la Cremonese a muovere la prima sfera.

PRIMO TEMPO

Cremonese-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cremonese-Reggina, gara valida per la trentacinquesima turno del campionato di Serie BKT. Il mister Marco Baroni sorprende tutti ancora una volta, optando oggi per il modulo 4-4-2. In difesa spazio a Dalle Mura e, come anticipato ieri, Delprato. Folorunsho parte dalla panchina, mentre dal 1′ sarà Denis ad affiancare Okwonkwo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Baez, Buonaiuto; Ciofani. A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Nardi, Gaetano, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Rivas, Bianchi, Crisetig, Edera; Denis, Orji. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Folorunsho, Bellomo, Ménez, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.