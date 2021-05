Il Leicester vince la sua prima FA Cup in 137 anni di storia! Chelsea ko in finale: a 5 anni dal miracolo Ranieri il sogno continua

15 Maggio 2021 20:39

Il Leicester piega il Chelsea in finale di FA Cup con il risultato di 0-1: le Foxes alzano la coppa per la prima volta in 137 anni di storia del club

Un’attesa lunga, anzi lunghissima. In 137 anni, il periodo passato dalla fondazione del club ad oggi, il Leicester non aveva mia vinto l’FA Cup. Le ‘Foxes’, già protagonista nell’indimenticabile stagione 2015-2016, quando con Claudio Ranieri in panchina vinsero una storica Premier League al termine di una cavalcata pazzesca, in grado di emozionare il mondo intero, tornano ad alzare un trofeo a 5 anni di distanza. Un periodo in cui il Leicester non è stato di certo una meteora nel firmamento del calcio inglese: le ‘Volpi’ hanno sempre battagliato fra le prime 10 squadre del campionato, risultato non da poco in un campionato come la Premier League nel quale ci sono 6 top club del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal. I ragazzi di Brendan Rodgers sono terzi in campionato ed hanno messo in bacheca una coppa, coronamento di una stagione sensazionale. La vittoria in finale sui rivali del Chelsea sembrava poter sfuggire di mano: un’autorete a tempo quasi scaduto sembrava aver vanificato il vantaggio di Tielemans. Un fuorigioco di Chilwell ad inizio azione però annulla tutto e dà inizio alla meritata festa dei nuovi campioni.