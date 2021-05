Reggina: il colpaccio non riesce, ma la corsa ai playoff è ancora apertissima

1 Maggio 2021 15:51

Serie B: diretta Cremonese-Reggina, match valido per la 35ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ la prima di quattro finali, adesso sbagliare non è più consentito. Allo stadio Giovanni Zini si gioca Cremonese-Reggina, incontro decisivo per il cammino stagionale delle due squadre. Una salvezza tranquilla ormai per entrambe quasi in tasca, vincere significherebbe dare un senso al finale di campionato e magari tentare di raggiungere un posto ai playoff. La compagine di mister Baroni crede e l’ambiente calabrese è carico per onorare al meglio un girone di ritorno stratosferico. Gli amaranto dovranno fare a meno di Montalto (squalificato) e Situm (risultato positivo al Covid prima della partenza per la Lombardia).

La partita è molto divertente sin dai primi minuti. Le squadre si studiano, entrambe cercano di imporre il proprio ritmo ed infatti si gioca da una parte all’altra con rapidi cambiamenti di fronte. La prima occasione è di Ciofani, ma Nicolas si fa trovare presente. Poi è Edera a far notare che la Reggina e in campo, manca però la conclusione. Col passare dei minuti i padroni di casa prendono coraggio: Castagnetti fa le prove del vantaggio che arriva al 41′ con Valzania, bravo a trovare al volo l’angolo giusto alla destra del portiere. La rete vale l’1-0 della prima frazione.

Nel secondo tempo però la musica cambia nettamente. Mister Baroni azzecca i cambi perché Liotti e Folorunsho attaccano molto di più la porta e pungono la difesa avversaria. La Reggina sale sempre più e al 66′ trova il pareggio con Rivas. Negli ultimi minuti di gioco comunque la Cremonese non molla ed impensierisce Nicolas con Gustafson. Gli ospiti capiscono che forse il pareggio va bene, visti i risultati degli altri campi, e così non si espongono più di tanto. Folorunsho prova il gol del ribaltone, ma non gli riesce. Finisce così 1-1, per gli amaranto è un buon punto in ottica playoff, la rincorso continua.

Rivivi la diretta di Cremonese-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 3′ Finisce 1-1 Cremonese-Reggina. Un tempo ciascuno, sembra questo il risultato più giusto.

90′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero.

89′ Folorunsho si invola, scappa alla marcatura ed entra in area. Un difensore smorza il tiro e Carnesecchi para in presa bassa.

87′ Ammonito Crimi. E intanto Bellomo prende il posto di Di Chiara.

86′ Che rischio per Stavropoulos, la Cremonese recrimina per un calcio di rigore. L’arbitro fa cenno di proseguire, ammonito il tecnico Pecchia per proteste.

85′ Gustafson impegna Nicolas, parata in controtempo e Reggina ancora in piedi.

83′ Fallo tattico di Stavropoulos, si becca il giallo.

80′ Forze fresche per Baroni che le prova tutte: in campo Crimi e Menez, escono Rivas e Crisetig.

79′ Sponda di Dalle Mura per Liotti che solo davanti al portiere non angola. Ghiotta occasione per gli ospiti di passare in vantaggio.

78′ Escono Ciofani e Castagnetti, dentro Colombo e Deli per i grigiorossi.

77′ Denis prova il cucchiaio, stavolta Carnesecchi si rifà.

76′ Carnesecchi liscia il pallone, nessuno reattivo a battere in rete.

73′ Stavropoulos compie un intervento che vale un gol su Gaetano, l’attaccante era pronto a calciare a botta sicura, il difensore greco si rifugia in angolo.

69′ La Cremonese risponde con Gaetano. Il destro non gira abbastanza per centrare la porta.

66′ GOOOOOOOOOOOOLLLLL DELLA REGGINAAA!!!! Ha segnato Rivas! Ottimo l’assist di Denis che difende il pallone e poi serve il passaggio perfetto che manda il compagno di fronte al portiere. L’honduregno è cinico e non sbaglia. Il risultato adesso è di 1-1, gli ospiti ci credono.

64′ Gustafson fa il suo ingresso, Pecchia richiama in panchina Bartolomei.

62′ Palo della Reggina! Delprato devia di testa l’angolo battuto da Di Chiara, non fortunata la squadra ospite.

61′ Valzania dai 25 mt, Nicolas non si fa beffare dal rimbalzo.

58′ Miracolo di Carnesecchi su Denis, che colpisce di testa praticamente da solo sul secondo palo. Il portiere conserva l’1-0 con un ottimo intervento.

54′ Primo cambio di Pecchia: Gaetano per Buonaiuto.

53′ Amaranto a pochi centimetri dal gol! Incornata di Denis di poco fuori.

50′ Ancora pericolosa la Reggina con Rivas: il rimpallo col portiere non è fortunato, la difesa chiude.

49′ Carnesecchi esce fuori dai pali per intercettare un pallone, Bianchi prova il tiro da fuori ma è troppo debole…

46′ Riprende la sfida, la Reggina dovrà far meglio in attacco se vuole trovare il pareggio.

Doppio cambio prima dell’ingresso in campo per mister Baroni: Liotti e Folorunsho prendono il posto di Edera e Okwonwko.

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Le squadre fanno rientro nello spogliatoio sull’1-0.

45′ Altro giallo sventolato dall’arbitro, punito Ciofani questa volta.

42′ Cremonese in vantaggio con Valzania! Nicolas non può nulla sul destro al volo del calciatore dei lombardi, Reggina sotto 1-0 nel risultato.

41′ Ammonito Okwonkwo, duro fallo a centrocampo. Non era diffidato.

38′ Castegnetti si coordina perfettamente, per fortuna la sfera finisce ancora centrale nelle mani di Nicolas.

36′ Di Chiara salva il risultato, diagonale decisiva sul tiro di Baez che era indirizzato in porta.

32′ Potenziale palla gol per Baez! L’esterno cicca il pallone e colpisce solo l’esterno della rete.

28′ Ottimo controllo di Edera, ma il sinistro non lo è altrettanto, palla in curva.

20′ Ancora grigiorossi dalle parti di Nicolas: la conclusione di Zortea è centrale.

16′ Il colpo di testa di Bianchetti finisce alto oltre la traversa.

12′ Contropiede velocissimo della Reggina, Rivas sbaglia il passaggio per Okwonkwo e Carnesecchi interviene con il tempismo giusto.

11′ Ciofani impegna Nicolas, è la prima grande occasione della partita.

7′ Primo tiro di Rivas, mira completamente sballata.

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro Giua, si parte! E’ la Cremonese a muovere la prima sfera.

PRIMO TEMPO

Cremonese-Reggina 1-1: il tabellino della gara

Marcatori: 42′ Valzania (C), 66′ Rivas (R)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei (63′ Gustafson), Castagnetti (77′ Deli); Valzania, Baez, Buonaiuto (54′ Gaetano); Ciofani (77′ Colombo). A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Ceravolo, Nardi, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (88′ Bellomo); Rivas (80′ Ménez), Bianchi, Crisetig (80′ Crimi), Edera (46′ Liotti); Denis, Orji (46′ Folorunsho). A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.

Note – Ammoniti: Orji (R), Ciofani (C), Crisetig (R), Castagnetti (C), Stavropoulos (R), all. Pecchia (C), Crimi (R), Dalle Mura (R). Calci d’angolo: 9-5. Recupero: 1’pt; 3’st.

Cremonese-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cremonese-Reggina, gara valida per la trentacinquesima turno del campionato di Serie BKT. Il mister Marco Baroni sorprende tutti ancora una volta, optando oggi per il modulo 4-4-2. In difesa spazio a Dalle Mura e, come anticipato ieri, Delprato. Folorunsho parte dalla panchina, mentre dal 1′ sarà Denis ad affiancare Okwonkwo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Baez, Buonaiuto; Ciofani. A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Nardi, Gaetano, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Rivas, Bianchi, Crisetig, Edera; Denis, Orji. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Folorunsho, Bellomo, Ménez, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.