MotoGp, Quartararo vince al Mugello: la dedica a Jason Depasquier, morto in un grave incidente [CLASSIFICA]

30 Maggio 2021 14:56

Fabio Quartararo vince la gara di MotoGp al Mugello: il francese dedica il successo al compianto Jason Depasquier, morto nell’incidente di Moto3

Dopo un anno di pausa, dovuto all’emergenza Coronavirus che ha ostacolato lo svolgimento della gara, il Mugello torna protagonista nel Motomondiale. Lo spettacolo del weekend di MotoGp è stato meno altisonante del solito a causa di un grave episodio capitato in Moto3: Jason Depasquier, pilota della KTM, è rimasto vittima di un brutto incidente nelle qualifiche del sabato ed è morto poche ore fa.

Osservato un minuto di silenzio, le prime emozioni arrivano ancora prima di partire: Bastianini finisce a terra dopo una frenata di Zarco e scoppia la polemica. Caduta più grave per Pecco Bagnaia a 22 giri dalla fine: il pilota Ducati non riprende la corsa e si stacca in classifica. Ne approfitta Quartararo per prendere la testa della gara, salvo poi finire lungo e venire infilato da Quartararo. Il giovane poleman di giornata conduce la gara senza sbavature e si prende il successo davanti a Oliveira e Mir, entrambi sanzionati per aver messo le ruote sul verde. Quartararo sul podio dedica il successo a Jason Depasquier mostrando una bandiera della Svizzera, paese d’origine del ragazzo.

Classifica Piloti MotoGp dopo la gara del Mugello