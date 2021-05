Il Crotone torna alla vittoria, 2-1 al Verona nel segno di Ounas e Simy: i calabresi non sono più ultimi

13 Maggio 2021 22:43

Il Crotone raccoglie la 5ª vittoria stagionale allo Scida nella penultima della stagione in casa: 2-1 al Verona nel segno di Ounas e Simy

Il Crotone torna alla vittoria e lo fa fra le mura amiche dello Scida. Tre punti ormai inutili in ottica salvezza, vista la retrocessione matematica già archiviata nei turni precedenti, ma che quantomeno permette ai calabresi di sorpassare il Parma e staccarsi finalmente dall’ultima posizione in classifica. Quinto successo in casa per la formazione di Serse Cosmi che supera 2-1 il Verona grazie al talento di Ounas (gol e assist), arrivato forse un po’ tardi in Calabria, e del solito bomber Simy arrivato a quota 20 gol stagionali. L’attaccante nigeriano aggancia Ciro Immobile ed è a 2 gol da Lukaku e Muriel: la sua è una stagione a dir poco pazzesca.

PROGRAMMA SERIE A 36ª GIORNATA

MARTEDI’ 11 MAGGIO

Ore 20:45

Napoli-Udinese 5-1 (28’ Zielinski; 41’ Okaka; 56’ Lozano; 66’ Di Lorenzo; 90’+1 Insigne)

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

Ore 18:30

Cagliari-Fiorentina 0-0

Ore 20:45

Atalanta-Benevento 2-0 (22′ Muriel; 67′ Pasalic)

Bologna-Genoa 0-2 (13′ Zappacosta; 61′ rig. Scamacca)

Inter-Roma 3-1 (11′ Brozovic; 20′ Vecino; 31′ Mkhitaryan; 90′ Lukaku)

Lazio-Parma 1-0 (90’+5 Immobile)

Sampdoria-Spezia 2-2 (15′, 73′ Pobega; 32′ Verre; 80′ Keita)

Sassuolo-Juventus 1-3 (28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo; 59′ Raspadori; 66’Dybala)

Torino-Milan 0-7 (19′, 62′ Hernandez; 26′ rig. Kessiè; 50′ Brahim Diaz; 67′, 72′, 79′ Rebic)

GIOVEDI’ 13 MAGGIO

Ore 20:45

Crotone-Verona 2-1 (2′ Ounas, 75′ Simy, 87′ aut. Molina)

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 ATALANTA 75 MILAN 75 NAPOLI 73 JUVENTUS 72 LAZIO 67 ROMA 58 SASSUOLO 56 SAMPDORIA 45 VERONA 43 BOLOGNA 40 UDINESE 40 FIORENTINA 39 GENOA 39 CAGLIARI 36 TORINO 35 SPEZIA 35 BENEVENTO 31 CROTONE 21 (R) PARMA 20 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A