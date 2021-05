Il Crotone lascia la Serie A con un pareggio: contro la Fiorentina è 0-0. I calabresi chiudono penultimi e con un Simy stellare

22 Maggio 2021 23:03

Il Crotone non va oltre lo 0-0 con la Fiorentina: i calabresi chiudono penultimi con 23 punti. Simy nota lieta della stagione con 20 gol

Il Crotone lascia la Serie A con un pareggio. I calabresi non vanno oltre lo 0-0 contro la Fiorentina nell’ultima giornata del massimo campionato italiano. La contemporanea sconfitta del Parma per 3-0 contro la Sampdoria certifica la penultima posizione in classifica degli ‘Squali’ che quantomeno non retrocedono da fanalino di coda. Niente gol quest’oggi per Simy, bomber che ha vissuto una stagione strepitosa con 20 gol all’attivo: quasi la metà dei 45 gol segnati dal Crotone sono arrivati dai piedi del calciatore nigeriano. A fronte di un attacco alquanto prolifico, la difesa è stata il reale punto debole della squadra con 92 gol subiti, peggior record nella storia della Serie A. Con una media che si avvicina ai 3 gol subiti a partita, salvarsi è un’impresa ardua per tutti. L’anno prossimo il Crotone ripartirà senza probabilmente senza Simy, plusvalenza clamorosa vicina alla doppia cifra, sul quale c’è l’interesse di diverse squadre, e probabilmente anche senza il talento Messias. La squadra del presidente Vrenna avrà però l’obbligo di provare a tornare nuovamente in Serie A, un campionato con il quale ha iniziato a prendere confidenza troppo tardi, ma nel quale ha commesso errori che frutteranno un bagaglio di esperienza importante per non sbagliare ancora in futuro.

RISULTATI SERIE A 38ª GIORNATA

SABATO 22 MAGGIO

Ore 20:45

Cagliari-Genoa 0-1 (15′ Shomurodov)

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0 (20′ Quagliarella; 44′ Colley; 64′ Gabbiadini)

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 15:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 ATALANTA 78 MILAN 76 NAPOLI 76 JUVENTUS 75 LAZIO 67 ROMA 61 SASSUOLO 59 SAMPDORIA 52 VERONA 44 GENOA 42 BOLOGNA 41 UDINESE 40 FIORENTINA 40 SPEZIA 38 CAGLIARI 37 TORINO 35 BENEVENTO 32 CROTONE 23 (R) PARMA 20 (R)

