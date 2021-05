Serie B, cala il sipario sulla regular season: i risultati della 38ª giornata e la classifica definitiva

10 Maggio 2021 16:14

Risultati Serie B, 38ª giornata: si chiude la regular season del campionato cadetto 2020-2021, gli aggiornamenti dell’ultimo turno

Si è concluso il campionato di Serie B. Per la Reggina una sconfitta pesante, ma indolore. Per il Cosenza invece la sconfitta pesa tantissimo perché significa tornare in Serie C. Festeggia la Salernitana, che batte anche il Pescara e sale in Serie A. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e i marcatori.

RISULTATI SERIE B 38ª GIORNATA

LUNEDI’ 10 MAGGIO

ore 14

Chievo-Ascoli 3-0

Cittadella-Venezia 1-1

Empoli-Lecce 2-1

Vicenza-Reggiana 2-1

Monza-Brescia 0-2

Pescara-Salernitana 0-3

Pisa-Entella 3-2

Pordenone-Cosenza 2-0

Reggina-Frosinone 0-4

Spal-Cremonese 1-0

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 73 Salernitana 69 Monza 64 Lecce 62 Venezia 59 Cittadella 57 Brescia 56 Chievo 56 Spal 56 Frosinone 50 Reggina 50 Vicenza 48 Cremonese 48 Pisa 48 Pordenone 45 Ascoli 44 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 32 Entella 23



