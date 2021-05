La piramide della Champions League decisa da Faraoni: Milan ‘presidenziale’, Napoli fuori e la Juventus ringrazia [CLASSIFICA]

23 Maggio 2021 22:54

Finale clamoroso nella 38ª giornata di Serie A: il Milan batte 0-2 l’Atalanta e vola in Champions League insieme alla Juventus, il Napoli resta fuori

Ci si aspettava un ultimo turno di campionato ricco di emozioni e così è stato. Lotta Champions rimasta incredibilmente aperta fino alla 38ª giornata con 3 squadre in lotta per 2 posti. Il Milan aveva sprecato il primo match point non andando oltre lo 0-0 contro il Cagliari e doveva affrontare lo scoglio più difficile, l’Atalanta ferita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Il Napoli era padrone del suo destino in casa contro il Verona. La Juventus doveva vincere la trasferta di Bologna e sperare in un passo falso di una delle due dirette concorrenti.

I bianconeri sono stati i primi ad archiviare la pratica: 1-4 al Bologna in una gara mai messa in dubbio, poker arrivato senza Cristiano Ronaldo tenuto in panchina per scelta tecnica. Il Milan ha giocato una partita di sacrificio, blindando la retroguardia e provando a colpire in contropiede: la tattica di Pioli ha pagato, seppur i gol siano arrivati dagli 11 metri. Entrambe le volte è stato freddo e deciso ‘Il Presidente’, Frank Kessiè, che ha unito una miriade di giocate difensive, corse a destra e a sinistra, recuperi e tanta, tanta, personalità. Nel finale anche un rosso a De Roon per un colpo rifilato ad un avversario in una gara che si conferma sempre piuttosto sentita. Rossoneri che dopo 7 anni tornano in Champions League.

L’unica a mancare l’appuntamento è stata il Napoli. I ragazzi di Gattuso hanno avuto il ‘braccino’ proprio nel momento meno opportuno non andando oltre l’1-1 con il Verona. All’iniziale gol di Rrhamani ha risposto Faraoni: una vera e propria maledizione che ha posto i partenopei al gradi più basso della piramide della Champions League.

RISULTATI SERIE A 38ª GIORNATA

SABATO 22 MAGGIO

Ore 20:45

Cagliari-Genoa 0-1 (15′ Shomurodov)

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0 (20′ Quagliarella; 44′ Colley; 64′ Gabbiadini)

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 15:00

Inter-Udinese 5-1 (8′ Young; 44′ Eriksen; 55′ rig. Martinez; 64′ Perisic; 71′ Lukaku, 79′ rig. Pereyra)

Ore 20:45

Atalanta-Milan 0-2 (43′ rig., 90+2 rig. Kessiè)

Bologna-Juventus 1-4 (6′ Chiesa; 29′, 47′ Morata; 45′ Rabiot; 86′ Orsolini)

Napoli-Verona 1-1 (61′ Rrhamani; 69′ Faraoni)

Sassuolo-Lazio 2-0 (10′ Kyriakopoulos; 78′ Berardi)

Spezia-Roma 2-2 (6′ Verde; 38′ Pobega; 52′ El Shaarawy; 85′ Mkhitaryan)

Torino-Benevento 1-1 (29′ Bremer; 72′ Tello)

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 MILAN 79 ATALANTA 78 JUVENTUS 78 NAPOLI 77 LAZIO 68 ROMA 62 SASSUOLO 62 SAMPDORIA 52 VERONA 45 GENOA 42 BOLOGNA 41 FIORENTINA 40 UDINESE 40 SPEZIA 39 CAGLIARI 37 TORINO 37 BENEVENTO 33 CROTONE 23 (R) PARMA 20 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A