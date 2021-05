Risultati Serie A 36ª giornata: Milan a forza 7, ma la Juventus resta in scia. In coda è bagarre! [CLASSIFICA] 

12 Maggio 2021 22:49

Risultati Serie A 36ª giornata, il Milan ne fa 7 al Torino e avvicina la Champions, Atalanta e Juventus rispondono. In coda è bagarre: la nuova classifica

Un turno infrasettimanale ricco di gol quello della 36ª giornata di Serie A. Ieri il 5-1 del Napoli sull’Udinese aveva fatto capire come sarebbe stato l’andazzo della giornata, eppure quella del ‘Diego Armando Maradona’ non è stata la gara con più gol. Fa meglio il Milan che ne rifila da solo 7 al Torino in una sfida dal sapore tennistico: i rossoneri, trascinati dalla tripletta di Rebic, dalla doppietta di Theo Hernandez e dai gol di Kessiè e Brahim Diaz tornano da Torino con 10 gol in due gare (3 alla Juventus domenica) e rinsaldano la loro posizione in zona Champions League. In virtù dello scontro diretto favorevole contro la Juventus, il Milan ha bisogno di 3 punti per avere la certezza di c’entrare il proprio obiettivo stagionale. A proposito dei bianconeri, l’1-3 siglato contro il Sassuolo tiene ancora vive le speranze dei ragazzi di Andrea Pirlo. Davanti doppio successo nerazzurro: l’Inter batte 2-1 la Roma, mentre l’Atalanta batte 2-0 il Benevento che, a due giornate dalla fine, si trova a da Spezia (2-2 contro la Sampdoria) e Torino. Il pareggio tra Cagliari e Fiorentina mette al sicuro la Viola e quasi gli isolani.

PROGRAMMA SERIE A 36ª GIORNATA

MARTEDI’ 11 MAGGIO

Ore 20:45

Napoli-Udinese 5-1 (28’ Zielinski; 41’ Okaka; 56’ Lozano; 66’ Di Lorenzo; 90’+1 Insigne)

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

Ore 18:30

Cagliari-Fiorentina 0-0

Ore 20:45

Atalanta-Benevento 2-0 (22′ Muriel; 67′ Pasalic)

Bologna-Genoa 0-2 (13′ Zappacosta; 61′ rig. Scamacca)

Inter-Roma 3-1 (11′ Brozovic; 20′ Vecino; 31′ Mkhitaryan; 90′ Lukaku)

Lazio-Parma 1-0 (90’+5 Immobile)

Sampdoria-Spezia 2-2 (15′, 73′ Pobega; 32′ Verre; 80′ Keita)

Sassuolo-Juventus 1-3 (28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo; 59′ Raspadori; 66’Dybala)

Torino-Milan 0-7 (19′, 62′ Hernandez; 26′ rig. Kessiè; 50′ Brahim Diaz; 67′, 72′, 79′ Rebic)

GIOVEDI’ 13 MAGGIO

Ore 20:45

Crotone-Verona

CLASSIFICA SERIE A

INTER 85 ATALANTA 75 MILAN 75 NAPOLI 73 JUVENTUS 72 LAZIO 67 ROMA 58 SASSUOLO 56 SAMPDORIA 45 VERONA 43 BOLOGNA 40 UDINESE 40 FIORENTINA 39 GENOA 39 CAGLIARI 36 TORINO 35 SPEZIA 35 BENEVENTO 31 PARMA 20 (R) CROTONE 18 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A