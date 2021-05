Risultati e Classifica Serie B girone D: Pallacanestro Viola ai Playout con il fattore campo, retrocede Catanzaro

2 Maggio 2021 22:51

Risultati e classifica Serie B girone D: la Pallacanestro Viola batte la LUISS Roma e si assicura il fattore campo nei Playout. Retrocede Catanzaro

Ultima giornata della fase a orologio di Serie B, termina qui la regular season del girone D. La Pallacanestro Viola chiude con una vittoria importantissima sulla LUISS Roma, utile a blindare il fattore campo nella postseason. I neroarancio attendono il completamento della stagione, con i recuperi, per conoscere il nome della propria avversaria. Le indiziate sono Monopoli, salita a quota 12 grazie al successo su Pozzuoli, e Avellino che attende il recupero contro Ruvo e soprattutto di scoprire il proprio futuro in tribunale. Serata amara per Catanzaro che perde in casa 75-80 contro Sant’Antimo e retrocede in Serie C Gold.

Risultati 8ª giornata fase a orologio Serie B:

Frata Nardò-Real Sebastiani Rieti 53-62

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Meta Formia 105-59

Alpha Pharma Bisceglie-BPC Virtus Cassino 67-73

EPC Action Now Monopoli-Virtus Pozzuoli 89-76

Pall. Pavimaro Molfetta-Virtus Arechi Salerno 62-75

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-LUISS Roma 91-75

Mastria Sport Academy Catanzaro-Geko PSA Sant’Antimo 75-80

CJ Basket Taranto-Scandone Avellino 81-73

Classifica Serie B girone D (Giocate, Vinte, Perse):

Real Sebastiani Rieti 38 (G21, V19, P2) * CJ Basket Taranto 38 (G22, V19, P3) Frata Nardò 32 (G22, V16, P6) BPC Virtus Cassino 26 (G22, V13, P9) Virtus Arechi Salerno 26 (G22, V13, P9) Tecnoswitch Ruvo di Puglia 24 (G19, V12, P7) *** Geko PSA Sant’Antimo 22 (G21, V11, P10) * Alpha Pharma Bisceglie 20 (G21, V10, P11) * LUISS Roma 20 (G21, V10, P11) * Meta Formia 18 (G22, V9, P13) Pall. Pavimaro Molfetta 16 (G22, V8, P14) Pallacanestro Viola Reggio Calabria 14 (G22, V7, P15) Virtus Pozzuoli 14 (G22, V7, P15) EPC Action Now Monopoli 12 (G22, V6, P16) Scandone Avellino 10 (G21, V8, P13 / Penalizzata di 6 punti) * Mastria Sport Academy Catanzaro 8 (G22, V4, P18)

* 1 gara da recuperare

*** 3 gare da recuperare