Serie C girone C, stagione regolare terminata: i risultati dell’ultima giornata e la classifica finale

2 Maggio 2021 22:34

Si è appena conclusa la stagione regolare del girone C di Serie C: tutti i risultati dell’ultima giornata, la classifica finale e la marcatori

Alla fine è secondo posto, ma col brivido. Il Catanzaro conquista la seconda piazza finale al termine della regular season del girone C di Serie C e si giocherà dunque i playoff dalla miglior posizione possibile. Il raggruppamento meridionale di terza serie ha infatti emesso i suoi verdetti: dietro ai giallorossi, l’Avellino, che non approfitta del pari dei calabresi e pareggia anch’esso a Cava de’Tirreni, mentre il Bari è quarto dopo la vittoria col Bisceglie. Beffa Catania, che pareggia a Foggia e finisce sesto, scavalcato dalla Juve Stabia, in grado di vincere a Terni con un rocambolesco 3-4. Ne approfitta il Palermo, che sbanca il campo del Francavilla e ne scavalca due in un sol colpo, finendo settimo.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 36 GIORNATA

DOMENICA 2 MAGGIO

ore 20:30

Bari-Bisceglie 2-1

Casertana-Paganese 1-1

Catanzaro-Monopoli 2-2

Cavese-Avellino 1-1

Foggia-Catania 2-2

Teramo-Viterbese 2-0

Ternana-Juve Stabia 3-4

Vibonese-Turris 1-1

Virtus Francavilla-Palermo 1-3

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 90 CATANZARO 68 AVELLINO 68 BARI 63 JUVE STABIA 61 CATANIA 59 PALERMO 53 TERAMO 52 FOGGIA 51 CASERTANA 45 MONOPOLI 41 VITERBESE 40 POTENZA 39 TURRIS 39 VIRTUS FRANCAVILLA 38 VIBONESE 36 PAGANESE 32 BISCEGLIE 30 CAVESE 23 TRAPANI (ESCLUSO)