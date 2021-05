Eccellenza Calabria, i risultati della 6ª giornata: il Sersale si fa raggiungere dal Sambiase, pari ReggioMediterranea e Locri. La nuova classifica

16 Maggio 2021 18:13

Eccellenza Calabria, si è conclusa la sesta giornata: il programma odierno con i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno

C’è una doppia Regina in vetta a una giornata del mini torneo di stagione regolare di Eccellenza calabrese. La 6ª giornata, da poco conclusa, termina con il pari interno del Locri in quel di Sersale, che si fa raggiungere in vetta dal Sambiase vittorioso di misura contro la Palmese. Si staccano Vigor Lamezia e ReggioMediterranea, che pareggiano per 0-0, mentre il Soriano ottiene la prima vittoria battendo lo Scalea per 2-1. I risultati di giornata, la nuova classifica e il prossimo turno.

RISULTATI ECCELLENZA, 6ª GIORNATA

DOMENICA 16 MAGGIO

ore 16:00

Sambiase-Palmese 1-0

Sersale-Locri 2-2

Soriano-Scalea 2-1

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea 0-0

CLASSIFICA ECCELLENZA CALABRIA

SERSALE 12 SAMBIASE 12 VIGOR LAMEZIA 11 SCALEA 8 REGGIOMEDITERRANEA 8 LOCRI 6 PALMESE 4 SORIANO 3

PROSSIMO TURNO (7ª GIORNATA)

ore 16:00

Scalea-Vigor Lamezia

Locri-Soriano

Palmese-Sersale

Reggiomediterranea-Sambiase