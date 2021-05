Eccellenza Calabria, i risultati della 4ª giornata: cadono Reggiomediterranea e Locri, Palmese corsara. La nuova classifica

2 Maggio 2021 18:05

Eccellenza Calabria, si è conclusa anche la quarta giornata: il programma odierno con i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno

C’è una nuova capolista nel girone calabrese di Eccellenza. Si sono da poco concluse, infatti, le quattro partite della 4ª giornata: cadono fuori casa Locri e Reggiomediterranea, rispettivamente a Lamezia e a Scalea, mentre il Sersale trova il pari interno contro il Sambiase e sale in solitaria in vetta a 8 punti. Corsara la Palmese, che sbanca Soriano e lascia quest’ultimi a zero punti in classifica. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI ECCELLENZA, 4ª GIORNATA

DOMENICA 2 MAGGIO

ore 15.30

Sersale-Sambiase 1-1

Soriano-Palmese 0-1

Vigor Lamezia-Locri 2-0

Scalea-Reggiomediterranea 1-0

CLASSIFICA ECCELLENZA CALABRIA

SERSALE 8 REGGIOMEDITERRANEA 7 VIGOR LAMEZIA 7 SAMBIASE 6 LOCRI 5 SCALEA 5 PALMESE 4 SORIANO 0

PROSSIMO TURNO (5ª GIORNATA)

DOMENICA 9 MAGGIO

ore 15.30

Locri-Scalea

Palmese-Vigor Lamezia

Sambiase-Soriano

Reggiomediterranea-Sersale