Risultati Serie B, 37ª giornata: Reggina, il pareggio è inutile. Il Cosenza ancora in gioco, la classifica aggiornata

7 Maggio 2021 16:21

Risultati Serie B, 37ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle partite del pomeriggio in cadetteria con la classifica aggiornata, marcatori e il prossimo turno

Si spengono le residue speranze amaranto di un posto ai playoff. La Reggina pareggia al Via del Mare 2-2 contro il Lecce e si stacca a tre punti di distacco dalle avversarie dirette. La classifica avulsa punisce gli amaranto, una vittoria col Frosinone non servirà in ogni caso. Per il Cosenza invece è tracollo in casa contro il Monza, quella con il Pordenone diventa un vero e proprio playout anticipato. I lupi dovranno infatti vincere ad ogni costo perché con il distacco attuale in classifica sono matematicamente retrocessi. Di seguito tutti i risultati della 37ª giornata di Serie B, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 7 MAGGIO

ore 14:00

Ascoli-Cittadella 2-0

Brescia-Pisa 4-3

Cosenza-Monza 0-3

Cremonese-Pescara 3-0

Entella-Chievo 1-3

Frosinone-L.R. Vicenza 1-1

Lecce-Reggina 2-2

Reggiana-Spal 1-2

Salernitana-Empoli 2-0

Venezia-Pordenone 0-0

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 70 Salernitana 66 Monza 64 Lecce 62 Venezia 58 Cittadella 56 Chievo 53 Brescia 53 Spal 53 Reggina 50 Cremonese 48 Frosinone 47 Pisa 45 Vicenza 45 Ascoli 44 Pordenone 42 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 32 Entella 23



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 22 reti Mancuso (Empoli) 20 reti Aye (Brescia) 15 reti Forte (Venezia) 14 reti Marconi (Pisa) 13 reti Tutino (Salernitana) 12 reti

Bajic (Ascoli) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Valoti (Spal) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 11 reti Ciofani (Cremonese) 11 reti La Mantia (Empoli) 10 reti Ciurria (Pordenone) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Stepinski (Lecce) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (38ª GIORNATA)

LUNEDI’ 10 MAGGIO

ore 14

Chievo-Ascoli

Cittadella-Venezia

Empoli-Lecce

Vicenza-Reggiana

Monza-Brescia

Pescara-Salernitana

Pisa-Entella

Pordenone-Cosenza

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese