Risultati Serie B, 35ª giornata: la Reggina c’è ancora, il Cosenza ritrova l’orgoglio. Classifica aggiornata e prossimo turno

1 Maggio 2021 16:16

Risultati Serie B, 35ª giornata: tutti gli aggiornamenti dal turno odierno in cadetteria con la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

Non riesce la rimonta alla Reggina, finisce 1-1 con la Cremonese. La squadra amaranto però continua la sua rincorsa all’ottavo posto, l’ultimo valido per giocarsi i playoff, visti i risultati delle dirette concorrenti. Chievo e Spal infatti non mettono mattoncini alla loro classifica e perdono contro Brescia e Venezia. Decisiva la prossima giornata in cui la squadra amaranto ospiterà l’Ascoli, una delle squadre più in forma del campionato, e lo conferma il successo di oggi ai danni della capolista Empoli. Altro grande risultato poi del Monza, vincente a Salerno. Infine, nella zona bassa della classifica succede di tutto: il Frosinone batte il Pisa, ma anche il Cosenza ottiene i tre punti battendo 3-0 il Pescara e tiene a distanza la Reggiana. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 35ª GIORNATA

SABATO 1 MAGGIO

ore 14:00

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-Spal 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Entella-L.R. Vicenza 1-2

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67 Lecce 61 Salernitana 60 Monza 58 Venezia 56 Cittadella 53 Spal 50 Chievo 49 Reggina 48 Brescia 47 Cremonese 44 Vicenza 44 Pisa 44 Frosinone 43 Pordenone 41 Ascoli 40 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 29 Entella 23



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 22 reti Mancuso (Empoli) 19 reti Forte (Venezia) 13 reti Aye (Brescia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Valoti (Spal) 11 reti Marconi (Pisa) 11 reti Bajic (Ascoli) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 10 reti Ciurria (Pordenone) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (36ª GIORNATA)

MARTEDI’ 4 MAGGIO

ore 14:00

Chievo-Cremonese

Cittadella-Entella

Empoli-Cosenza

L.R. Vicenza-Brescia

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone