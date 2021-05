Risultati Serie D girone I, 30ª giornata: l’Acr chiama e l’Fc risponde, Messina torna a vincere. La nuova classifica

19 Maggio 2021 18:02

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 30ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

Il traguardo si avvicina, ma le certezze si intensificano sempre di più col passare dei giorni. Il girone I di Serie D 2020-2021 è ormai targato Messina. Dopo le piccole frenate delle scorse settimane, Acr e Fc tornano a volare, staccandosi dalla terza classifica Gelbison, che perde clamorosamente in casa contro il Castrovillari e dice così addio – salvo clamorosi ribaltoni – al primo posto. I giallorossi di Novelli travolgono facilmente il Rende per 4-1 e vanno a quota 64, pregustando per circa un’ora una fuga solitaria forse decisiva. Ma ci pensa Ciccio Lodi a stanarla sul nascere, con la rete che consente all’Fc di sbancare Licata e restare attaccata (-4) ai “cugini”, quando mancano quattro gare al termine. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 30ª GIORNATA

ore 16:00

ACR Messina-Rende 4-1

Acireale-Paternò 1-1

Gelbison Cilento-Castrovillari 1-3

Licata-FC Messina 0-1

Rotonda-Roccella 3-3

S. Agata-Troina 0-0

POSTICIPATE

Biancavilla-San Luca

Cittanovese-Dattilo

Marina di Ragusa-Santa Maria Cilento

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 64 FC MESSINA 60 GELBISON 57 SAN LUCA 49 ACIREALE 47 ROTONDA 43 DATTILO 39 BIANCAVILLA 38 LICATA 37 CASTROVILLARI 37 TROINA 36 PATERNO’ 36 SANTA MARIA 34 CITTANOVESE 33 RENDE 30 SANT’AGATA 30 MARINA DI RAGUSA 24 ROCCELLA 16

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (31ª GIORNATA)

DOMENICA 23 MAGGIO

ore 16:00

Castrovillari-Rotonda

Dattilo-Biancavilla

FC Messina-Gelbison Cilento

Paternò-Cittanovese

Rende-Licata

Roccella-Acireale

San Luca-Marina di Ragusa

Santa Maria Cilento-S. Agata

Troina-ACR Messina