Risultati Serie D girone I, 31ª giornata: l’Fc vince il big match e allunga, Acr travolgente. La nuova classifica

23 Maggio 2021 18:05

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 31ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

Altra giornata del girone I di Serie D andata agli archivi, ci si avvicina a grandi passi verso la fine nonostante la pausa di due settimane per permettere la disputa dei recuperi. La capolista Acr Messina travolge il Troina a domicilio e continua la fuga, ma l’Fc non molla e si guadagna la copertina di giornata battendo la Gelbison nel big match e allungando a +6 sulla stessa. Successi anche per Acireale, a Roccella, e San Luca, che batte nel finale il Marina di Ragusa. Cittanovese out a Paternò. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno. Adesso spazio ai recuperi, la 32ª e terzultima giornata andrà di scena domenica 13 giugno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 31ª GIORNATA

ore 16:00

Castrovillari-Rotonda 1-0

Dattilo-Biancavilla 4-2

FC Messina-Gelbison Cilento 1-0

Paternò-Cittanovese 2-1

Rende-Licata 0-0

Roccella-Acireale 0-1

San Luca-Marina di Ragusa 2-1

Troina-ACR Messina 0-4

POSTICIPATE

Santa Maria Cilento-S. Agata

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 67 FC MESSINA 63 GELBISON 57 SAN LUCA 52 ACIREALE 50 ROTONDA 43 DATTILO 42 CASTROVILLARI 40 PATERNO’ 39 BIANCAVILLA 38 LICATA 38 TROINA 36 SANTA MARIA 34 CITTANOVESE 33 RENDE 31 SANT’AGATA 30 MARINA DI RAGUSA 24 ROCCELLA 16

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO

ore 16:00

Giornata 27: Rotonda-Acireale

Giornata 28: Marina di Ragusa-Dattilo

DOMENICA 30 MAGGIO

ore 16:00

Giornata 27: Santa Maria Cilento-Licata

Giornata 29: Dattilo-S. Agata

Giornata 29: Roccella-Biancavilla

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 29: Santa Maria Cilento-Rende

Giornata 30: Biancavilla-San Luca

Giornata 30: Cittanovese-Dattilo

DOMENICA 6 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 30: Marina di Ragusa-Santa Maria Cilento

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 31: Santa Maria Cilento-S. Agata

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (32ª GIORNATA)

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 16:00

Acireale-Dattilo

Biancavilla-Santa Maria Cilento

Cittanovese-San Luca

FC Messina-Castrovillari

Gelbison Cilento-Roccella

Licata-ACR Messina

Marina di Ragusa-Troina

Rotonda-Paternò

S. Agata-Rende