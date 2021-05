Reggio Calabria, ripulita la storica piazzetta di Viale Galilei: l’iniziativa del Comitato Quartiere Ferrovieri-Pescatori [FOTO]

17 Maggio 2021 16:01

Il luogo prima versava in un totale stato di totale degrado e abbandono

Dopo la scalinata di Via Giudecca non si fermano le iniziative dei cittadini di Reggio Calabria. Grazie all’iniziativa portata avanti dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori, un’ampia opera di pulizia è stata svolta anche presso il Viale Galileo Galilei. “Con gli amici del Comitato, abbiamo riqualificato la storica piazzetta di Viale Galileo Galilei. Da queste immagini emerge lo stato di totale degrado e abbandono in cui versava questo luogo e il decoro con cui abbiamo voluto restituirlo agli abitanti del rione. Ci auspichiamo che con questa protesta pacifica si riesca ad incrementare la partecipazione dei cittadini per ripristinare un certo grado di vivibilità in una Città purtroppo molto vituperata. Grazie a tutti gli amici che ci hanno dato una mano!”, è quanto si legge in una nota del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori.