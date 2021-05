Basket, Serie A2: ufficiale, rinviata Latina-Orlandina Basket

16 Maggio 2021 12:32

Latina-Orlandina Basket rinviata a data da destinarsi: la breve nota stampa ufficiale del club siciliano

“Orlandina Basket comunica che la gara contro Latina, valida per la sesta giornata del girone Blu e prevista inizialmente per il 16 maggio alle ore 18.00, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi”. Questa la breve nota ufficiale con cui il club siciliano comunica il rinvio dopo la richiesta di ieri in seguito alla positività al Covid di un componente del gruppo squadra.