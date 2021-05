Reggio Calabria, da venerdì 14 maggio riprendono le attività al Planetarium Pythagoras

13 Maggio 2021 15:29

Reggio Calabria, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: riapre il Planetarium Pythagoras

Dopo la chiusura forzata dovuta al contenimento del Virus Covid-19, da venerdì 14 maggio 2021 riprendono le attività al pubblico del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.

In osservanza delle indicazioni previste dal Decreto Riaperture del 21.04.2021 e dalle Ordinanze Regionali in materia di contenimento del contagio da coronavirus, gli ingressi al Planetario rimarranno contingentati fino ad un massimo di 30 unità. Il Planetario è ambiente sanificato e sono messe in atto tutte le indicazioni previste dalle misure per il contenimento da Covid 19. Orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00; martedì e venerdì ore 18:00.

Prenotazione obbligatoria. Il numero di telefono della Segreteria del Planetario è 0965 324668, le prenotazioni possono essere effettuate telefonando da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.