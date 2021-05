Regione Calabria e centri per l’impiego: 17 milioni per il Piano di rafforzamento

27 Maggio 2021 16:18

Regione Calabria: delibera approvata dalla Giunta regionale. Le risorse sono state assegnate dal ministero del Lavoro

La Giunta regionale, su proposta del presidente Nino Spirlì, ha approvato la variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, per l’attuazione del Piano di rafforzamento professionale dei centri per l’impiego. L’importo, pari a 16.925.211,54, servirà per l’assunzione del personale dedicato.

IL PROVVEDIMENTO

La delibera approvata oggi dalla Giunta trae origine dalla seduta del 7 maggio scorso della Conferenza Stato-Regioni in cui è stata sancita “l’intesa unanime in ordine alle modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. A seguito della rimodulazione economica, alla Regione Calabria, sono state assegnate risorse straordinarie una tantum per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per l’impiego”. “La delibera – è scritto ancora – dispone l’iscrizione in bilancio, su pertinenti capitoli di entrata e spesa anche di nuova istituzione delle risorse assegnate dal ministero al Lavoro e Politiche sociali”.