Elezioni Regionali, M5S: “riapriamo il confronto con Pd e De Magistris per dare un futuro alla Calabria”

12 Maggio 2021 17:36

Elezioni Regionali, M5S: “Urge una nuova convocazione al tavolo delle trattative tra le forze politiche di centro-sinistra e il movimento civico di Luigi De Magistris per riaprire il confronto sulla Calabria del futuro”

“Urge una nuova convocazione al tavolo delle trattative tra le forze politiche di centro-sinistra e il movimento civico di Luigi De Magistris per riaprire il confronto sulla Calabria del futuro”. È quanto chiedono, in una nota, i portavoce calabresi in Parlamento del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, Dalila Nesci, Elisa Scutellà, Elisabetta Barbuto, Fabio Auddino, Federica Dieni, Giuseppe D’Ippolito, Laura Ferrara, Massimo Misiti, Paolo Parentela, Riccardo Tucci, in vista delle elezioni regionali del prossimo settembre, che aggiungono: “Questo è il momento di riaprire il dialogo tra tutte le forze antitetiche alle destre, per delineare una strategia comune e per individuare delle figure rappresentative di una possibile coalizione. I tempi e le modalità – precisano gli esponenti 5 stelle – con cui le personalità di sintesi verranno individuate, saranno decisi in occasione dell’auspicato incontro”. “Abbiamo la possibilità ricompattandoci di cambiare le sorti di questa terra, non lasciamoci sfuggire quest’ultima occasione”, concludono.