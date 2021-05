“Reggio CalabriAttiva”, seconda giornata di raccolta rifiuti: gruppo di cittadini ripulisce la spiaggia di Catona

11 Maggio 2021 15:23

Seconda giornata di raccolta rifiuti per “Reggio CalabriAttiva”, che vede un gruppo spontaneo di cittadini riunirsi, ancora una volta, allo scopo di ripulire la spiaggia di Catona

"Questa volta partiremo dalla Piazzetta "Tre fontane" per distribuirci in direzione del Limoneto. Sono ormai tante le iniziative in città tese a tutelare l'ambiente e a sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto del territorio che ci circonda; nascono e si estendono a macchia d'olio come stimolo nei confronti di tutta la cittadinanza che sta rispondendo in maniera sempre più proficua. Il cittadino avrebbe bisogno di un esempio e di regole da seguire. Mancando queste da parte di chi ne ha la competenza istituzionale, l 'obiettivo è quello di lanciare un messaggio volto ad un'autogestione quotidiana il più possibile equilibrata e orientata a salvaguardare la salute del nostro ambiente e di noi stessi! E' proprio questa la sfida di "Reggio CalabriAttiva" che , insieme all'Avr che fornirà il materiale necessario ad effettuare la raccolta, aspetta tutti sabato 15 maggio alle ore 09:30 presso la Piazzetta Tre fontane sul lungomare di Catona", conclude.