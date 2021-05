Reggio Calabria, uomo muore in strada sul Viale Messina [FOTO]

12 Maggio 2021 18:34

Reggio Calabria, l’uomo è stato trovato morto questo pomeriggio: sul posto le forze dell’ordine

Un uomo è stato trovato morto questo pomeriggio a Reggio Calabria, precisamente vicino il Centro Commerciale “Girasole” situato sul viale Messina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che stanno effettuando i rilievi del caso. L’uomo, di circa 50 anni era un clochard ed è morto per cause naturali. All’arrivo dei soccorritori del 118 con l’ambulanza la situazione è apparsa subito irrimediabile tanto che gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro se non accertarne il decesso.