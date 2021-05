Reggio Calabria, nuovo appuntamento con ‘Uno Spritz con Bisestyle’: ospite Francesco Chirillo [DETTAGLI]

5 Maggio 2021 19:11

Reggio Calabria, si rinnova l’appuntamento con ‘Uno Spritz con Bisestyle’: Francesco Chirillo ospite della puntata di venerdì 7 maggio

Si rinnova l’appuntamento con Bisestyle, la realtà made in Reggio Calabria che si occupa di dar spazio ai protagonisti di Reggio Calabria e in generale del territorio calabrese. Venerdì 7 maggio, alle ore 19:00, nella nuova puntata dei ‘Uno Spritz con Bisestyle‘ sarà ospite Francesco Chirillo, presidente della Confesercenti Catanzaro. Sui social Bisestyle ha presentato così l’evento: “C’è chi in tempo di pandemia rimane immobile ad aspettare e chi invece, decide di continuare ad investire sul territorio. Dal Caffè imperiale, icona ultracentenaria di Catanzaro, all’Amaro Imperium 1892, la nuova scommessa imprenditoriale di Francesco Chirillo, presidente della Confesercenti Catanzaro, live sul nostro canale #clubhouse“. La live potrà essere seguita sulla piattaforma Clubhouse o attraverso la pagina Facebook di Bisestyle.