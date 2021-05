Reggio Calabria, adesso manca solo la vasca: uno scaldabagno appare alla rotatoria del Viale Europa [FOTO]

25 Maggio 2021 17:27

A Reggio Calabria è diventata ormai una triste abitudine

Chi non ha mai sentito parlare di arredo urbano? A Reggio Calabria, ormai, si è campioni mondiali e di esempi se ne vedono ogni giorno. Dai divani ai frigoriferi, in determinate zone della città è diventata un’abitudine quella di “abbellire” i marciapiedi lasciando oggetti inutilizzati e, perché no, elettrodomestici. Alla rotatoria del Viale Europa è di oggi, infatti, la testimonianza che si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo. Perché portare gratuitamente uno scaldabagno all’isola ecologica o in un negozio autorizzato allo smaltimento dei Raee, quando si può lasciare il rifiuto in strada e creare un enorme danno ambientale? Semplice domanda retorica, ma sui social c’è chi ironizza, chiedendo adesso anche una vasca.