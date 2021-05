14 Maggio 2021 22:25

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Reggio Calabria: un palo si stacca dal terreno e cade in strada, finendo addosso a un’auto

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio a Reggio Calabria, in pieno centro cittadino. Un palo installato proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia si è infatti staccato dal terreno cadendo in strada e andando a finire addosso a un’auto. Per fortuna non si contano feriti ma, come si può vedere dal video in basso, si è momentaneamente interrotto il traffico con lo sdegno e lo stupore dei cittadini.