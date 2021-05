5 Maggio 2021 18:02

Reggio Calabria: tutto pronto per il 6° appuntamento firmato PlasticFree con la pulizia del Tempietto. L’iniziativa è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città

Tutto pronto per il sesto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando. L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città. L’appuntamento è per domenica 9 Maggio (ore 9.30) al “Tempietto”, fiore all’occhiello della nostra città che purtroppo ha bisogno di una nostra mano per essere riqualificato. L’evento, totalmente gratuito, sarà un’occasione adatta a grandi e piccini per offrire il proprio supporto nella salvaguardia del nostro fantastico territorio. Si consiglia di portare con se dei guanti da giardinaggio. Tutto l’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria. Ecco l link per l’iscrizione all’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9-mag-reggio-calabria/.