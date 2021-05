Reggio Calabria, Tommaso Iaria nomina nella giunta esecutiva dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte, la soddisfazione di Franco Recupero

25 Maggio 2021 18:59

“Esprimo la mia personale soddisfazione per la nomina nella giunta esecutiva dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte di Tommaso Iaria , sindaco di Condofuri militante della Lega Salvini premier”. È quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale della Lega Franco Recupero. “La Lega cresce e si radica nel territorio. Sono certo che Tommaso Iaria con il proprio impegno darà un contributo importante alle comunità del Parco per lo sviluppo e l’attenzione territoriale, principi cardine dell’ attività politica della Lega”, conclude Recupero