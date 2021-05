Reggio Calabria: successo per la campagna di sensibilizzazione sull’autismo realizzata dalla Consulta comunale della Città metropolitana

1 Maggio 2021 17:36

Reggio Calabria: grande successo della campagna di sensibilizzazione sull’autismo realizzata dalla Consulta comunale della Città metropolitana con il Gruppo FarmaC’è

Ha registrato un grande successo la campagna di sensibilizzazione sullo spettro autistico realizzata dal gruppo Farmac’è. Un’iniziativa promossa, nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale”, dalla Consulta comunale Città metropolitana, presieduta da Emilia Condarelli, su input dell’associazione Cult3.0, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali, retto da Demetrio Delfino ed in collaborazione con l’associazione Il Volo delle farfalle -Evoluzione autismo, rappresenta da Angela Villani Per l’intero mese di aprile, la campagna di sensibilizzazione è stata protagonista nelle farmacie Farmac’è riscuotendo grande successo tra gli utenti, che hanno richiesto con interesse informazioni e contribuito con generosità alla campagna solidale. La sinergia tra Associazioni e farmacisti Farmac’è ha permesso di raggiungere un numero molto ampio di persone coinvolgendole, in maniera diretta, su una tematica di grande rilevanza sociale per promuovere una società più equa ed accogliente per tutti. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti – hanno dichiarato i farmacisti FarmaC’é – di questo primo obiettivo raggiunto, che visti i feedback positivi degli utenti ci confermano il ruolo di riferimento sociale che ormai la farmacia riveste per tutti i cittadini. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari, i cittadini e soprattutto all’associazione Il Volo delle farfalle e alla presidente Condarelli per il grande impegno profuso”.