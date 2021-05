Reggio Calabria: successo di Conpait per il corso del campione del mondo Fabrizio Donatone che dedica alla scuola una torta gelato al Bergamotto [FOTO e VIDEO]

Continua il percorso di Conpait con il corso Torte Gelato e semifreddi dell’ultra blasonato campione del mondo Fabrizio Donatone, tenutosi a Lazzaro a Reggio Calabria presso la scuola di formazione di pasticceria e gelateria , ormai sempre più’ meta di docenti di fama internazionale . “Due giorni formativi”, sottolinea Angelo Musolino presidente nazionale Conpait, “per scoprire la realizzazione di diversi tipi di semifreddo e basi da forno, per imparare a costruire torte da consumare a temperatura negativa, senza tralasciare l’estetica in chiave moderna!”. Davide Destefano, responsabile della Confederazione per il settore gelato ribadisce l’importanza della formazione e del confronto ormai indispensabili per la crescita personale e professionale. “Il corso ha visto la preparazione di squisite torte gelato e di semifreddo dal gusto classico e intramontabile e ovviamente nella nostra città’ non poteva mancare una preparazione al bergamotto di Reggio Calabria con una torta alla crema e cioccolato profumata con le note del principe mondiale degli agrumi che Fabrizio ci ha voluto dedicare“. Fabrizio Donatone medaglia d’oro e campione italiano di pasticceria artistica agli internazionali d’Italia a Massa Carrara nel 2004, e sempre nello stesso anno medaglia d’argento alle olimpiadi di cucina ad Erfurt (Germania) IKA, medaglia d’oro e premio speciale a Rimini nel 2005. Fabrizio non eccelle solo nell’arte dello zucchero, ma vince anche numerosi altri premi come pasticcere, ottenendo la medaglia di bronzo e premio speciale per la migliore torta al cioccolato alla 10° Coupe du Monde de la Patisserie a Lione nel 2007 e il premio speciale come miglior pasticcere di Roma e provincia conferito dal Gamberorosso città del gusto nel 2010e infine campione del mondo di pasticceria a Lione nel 2015. Ottima operazione di marketing territoriale che si sposa totalmente con la filosofia di questo abile maestro secondo cui La pasticceria è una vera alchimia, fatta di elementi: sapori, aromi, strutture, temperature, estetica, ed equilibrio tra di essi, per regalare attimi di puro godimento attraverso i dolci. Chi non si forma si ferma.