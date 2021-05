Reggio Calabria: sminario di studio su donazioni e trapianti di organi

14 Maggio 2021 19:32

Il Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di organi, Tessuti e Cellule, presieduto da Nicola Pavone, ha organizzato in videoconferenza per sabato quindici maggio con inizio alle ore quindici insieme all’ Istituto di Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” (corso serale socio -sanitario) il seminario di studio sulle donazioni ed i trapianti di organi. I lavori saranno introdotti da Anna Maria Cama, dirigente scolastico dell’ I.I.S.”Boccioni – Fermi” e moderati da Nicola Pavone presidente regionale di Aido Calabria. Relazioneranno le docenti dirigenti dell’ Aido Mariantonia Morabito sulla “Storia dell’ Aido” e Tiziana Biondi sul tema” La Donazione, gesto di solidarietà e di forte senso civico”. A seguire due medici: Demetrio Labate responsabile del coordinamento ospedaliero per le attività di Donazione – Prelievo – Trapianto di organi e tessuti del G.O.M. di Reggio Calabria e Pellegrino Mancini direttore del Centro Regionale Trapianti Calabria. Il primo si soffermerà su “l’importanza della donazione” mentre il secondo tratterà un tema di attualità “Donazioni e Trapianti al tempo del Covid”. Gli interventi programmati saranno sviluppati dettagliatamente dal docente Salvatore Biondi e dagli studenti del corso serale socio – sanitario dell’ I.I.S. “Boccioni – Fermi”. Si prevede un interessante dibattito finale animato dalle domande ai relatori da parte degli studenti partecipanti. Dopo la recente premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso Aido ancora una volta il Gruppo comunale dell’ Aido si rivolge al mondo della Scuola per diffondere la cultura della donazione.