17 Maggio 2021 12:04

Reggio Calabria: sabato prossimo incontro con il fotoreporter e giornalista internazionale Giorgio Bianchi, che presenterà il suo ultimo libro “Teatri di guerra contemporanei”

Il Movimento SìAmo presenterà sabato 22 Maggio “Linea di faglia” incontro con il grande fotoreporter e giornalista internazionale Giorgio Bianchi, che presenterà il suo ultimo libro “Teatri di guerra contemporanei”. L’autore nel suo ultimo lavoro raccoglie alcune delle sue più significative immagini realizzate in Siria e Ucraina, raccontando i conflitti avvenuti e le loro conseguenze sulla popolazione attraverso i suoi occhi e il rapporto con i protagonisti delle sue storie. L’accesso privilegiato nell’intimità delle vite dei protagonisti fa sì che il suo punto di vista diventi complementare con quello delle persone ritratte. In quest’ottica la testimonianza di Giorgio diventa anch’essa parte del racconto. “Sono felicissima e orgogliosa di ospitare nella mia città Giorgio Bianchi, con questo libro abbiamo un documento che alterna giornalismo di guerra ad un racconto intimo e autobiografico” commenta Marilù Lo Schiavo coordinatrice del Movimento SìAmo per la Calabria organizzatrice dell’evento. Giorgio Bianchi affronterà le linee di faglia odierne per parlare di teatri di guerra contemporanei e di manipolazione mediatica. Ospiti dell’evento esponenti delle associazioni culturali reggine. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina: https://www.facebook.com/movimentosiamo/.