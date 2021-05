27 Maggio 2021 17:35

Reggio Calabria, sabato la conferenza stampa del Premio letterario Apollo 2021 – Sezione Scuole, promosso dall’Associazione Nuovi Orizzonti, per la proclamazione dei vincitori del concorso e la consegna degli attestati di partecipazione

Si terrà sabato 29 maggio alle ore 15.30, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la conferenza stampa del Premio letterario APOLLO 2021 – Sezione Scuole, promosso dall’Associazione Nuovi Orizzonti, per la proclamazione dei vincitori del concorso e la consegna degli attestati di partecipazione.

Saranno presenti:

– Il Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò

– il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà

– il Consigliere metropolitano delegato all’Istruzione, Carmelo Versace

– l’Assessore comunale alla Cultura, Rosanna Scopelliti

– i membri della Giuria valutatrice ed altri ospiti

Inoltre, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19, all’incontro parteciperanno soltanto i dirigenti scolastici, gli studenti che hanno partecipato al premio e i professori referenti delle scuole che hanno aderito al premio. Per una maggiore condivisione la conferenza sarà trasmessa in diretta Facebook e Instagram sui canali istituzionali dell’evento. Il Premio letterario Apollo, inserito all’interno delle iniziative che compongono l’evento “I Tesori del Mediterraneo” che si terrà a Reggio Calabria dal 4 all’8 agosto 2021, già da due stagioni vede protagoniste le case editrici calabresi e da quest’anno coinvolge anche gli alunni delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie, al fine di valorizzare le eccellenze tra i nostri giovani ed individuare opere che possano promuovere la cultura della lettura quale unico mezzo di crescita, sviluppo economico e sociale di un territorio.