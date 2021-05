Reggio Calabria, Rudi Lizzi (Fdi): “la Città Metropolitana garantisca più trasparenza attraverso il sito istituzionale”

5 Maggio 2021 17:59

Reggio Calabria, Rudi Lizzi (Fdi): “oggi più che mai, l’amministrazione metropolitana a guida Falcomatà, dovrebbe non rinunciare al sacro crisma dalla trasparenza”

“Oggi più che mai, l’amministrazione metropolitana a guida Falcomatà, dovrebbe non rinunciare al sacro crisma dalla trasparenza. Il sito istituzionale della Metrocity nelle sue interfacce grafiche, non consentono di accedere alla visualizzazione dei contenuti, in quanto non si genera nessun file ipertestuale. Chiederò al Sindaco, pertanto, chiarimenti in merito e conseguentemente, a provvedere ad adeguare la procedura, dopo le tante segnalazioni pervenute dai cittadini”, è quanto scrive in una nota il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, Rudi Lizzi. “Questo concetto blando della trasparenza non può essere catalogato come pigrizia dei responsabili della gestione multimediale del sito istituzionale. Ma è ovvio che è frutto di scelte politiche perpetrate col serio rischio di compromettere ogni forma di rispetto e di chiarezza nei confronti degli utenti e dei cittadini. Evidentemente, coloro i quali asserivano che Falcomatà avrebbe governato in un ‘palazzo di vetro’, potrebbero rimanere tremendamente delusi dal costatare che ogni decisione, di indirizzo politico e gestionale, sia accessibile a pochi intimi”, conclude la nota.