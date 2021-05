Reggio Calabria: riqualificazione di Piazza De Nava, i consiglieri comunali del Centro/Destra chiedono la convocazione di un consiglio comunale aperto

7 Maggio 2021 19:10

Reggio Calabria, i consiglieri comunali del Centro/Destra: “chiediamo a gran voce la convocazione di un Consiglio Comunale in modalità aperta con all’ordine del giorno la valutazione e la discussione dei lavori di demolizione e ristrutturazione di Piazza De Nava’’

“Considerato il clamore smosso dalla vicenda e tenendo conto della rilevanza dell’oggetto, chiediamo a gran voce la convocazione di un Consiglio Comunale in modalità “aperta” con all’ordine del giorno la valutazione e la discussione dei lavori di demolizione e ristrutturazione di Piazza De Nava a Reggio Calabria. Alla base di questa richiesta che muoviamo con forza vi è a nostro modo di vedere la basilare centralità della democrazia, della volontà del popolo”, è quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali del Centro/Destra. “Riteniamo infatti –prosegue la nota- che sia indispensabile coinvolgere la cittadinanza, le associazioni di categoria, i tecnici, le associazioni culturali, tutta la Comunità, prima di assumere una decisione destinata a modificare radicalmente non solo la conformazione urbanistica e l’aspetto della Città, ma anche l’aspetto più intangibile (e non meno importante) che è l’identità di Reggio Calabria. Il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari parla chiaro: prevede che quando “rilevanti motivi d’interesse della comunità lo ritengano necessario, si può convocare l’adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari”. Quindi un NO come risposta a questa richiesta lo riteniamo impossibile. Sono scelte delicate e fondamentali per la vita della Città, coinvolgere direttamente i cittadini è doveroso”, conclude la nota.