27 Maggio 2021 10:12

Reggio Calabria, rinvenute basole al Parco Lineare Sud. L’Assessore Paolo Brunetti: “saranno recuperate per le necessarie verifiche e messe a disposizione per futuri interventi di pavimentazione in accordo alla Soprintendenza”

Sono state rinvenute presso il cantiere del nuovo Parco Lineare Sud di Reggio Calabria alcune decine di basole pavimentali. Il ritrovamento è stato possibile in seguito alla segnalazione di una cittadina. A darne notizia in una nota l’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti che ha ringraziato “la cittadina per la sua sensibilità alla tutela dei beni pubblici e per la solerte segnalazione che ha consentito il rinvenimento delle basole”. A seguito della notizia del ritrovamento, sul posto è intervenuto per un sopralluogo conoscitivo l’Assessore alla Polizia Locale Paolo Brunetti, personale tecnico del settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, Polizia di Stato e rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. “La natura del materiale rinvenuto va approfondita e verificata – ha affermato l’Assessore Brunetti a margine del sopralluogo – naturalmente, in accordo a quanto valutato dal settore Grandi Opere del Comune, l’Amministrazione comunale procederà al recupero delle basole, che saranno immagazzinate e rese disponibili, in accordo ad eventuali valutazioni della Soprintendenza, per essere utilizzate nell’ambito di futuri interventi di ripristino, già in programma, della pavimentazione di strade e piazze del centro cittadino”.