Reggio Calabria: riaprono le palestre Scotolone ed Archi, la soddisfazione della FIP

17 Maggio 2021 18:39

Il Comitato Fip Calabria comunica di aver, finalmente, preso possesso della gestione sportiva della Palestra “Piero Viola”, per tutti “Scatolone” e della rinnovata palestra sita nel rione Archi

Con orgoglio e rinnovato spirito di servizio per la comunità, il Comitato Fip Calabria comunica “di aver, finalmente, preso possesso della gestione sportiva della Palestra “Piero Viola”, per tutti “Scatolone” e della rinnovata palestra sita nel rione Archi”. “Grazie alla sinergia con il Comune di Reggio Calabria, il nostro Comitato è già operativo – ha dichiarato il Presidente Paolo Surace- Archi e Scatolone rappresentano due cuori pulsanti della Reggio Calabria sportiva e non vedevamo l’ora di poter ritornare ad operare, attraverso la nostra gestione sportiva in due palazzetti fondamentali per lo sviluppo cestistico regionale e la crescita dei nostri giovani. Desidero ringraziare il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Palmenta che, con lungimiranza hanno apprezzato quanto già, il nostro Comitato sta facendo con il PalaCalafiore. Da subito sono iniziati gli allenamenti delle squadre e le partite giovanili, con tante realtà che bramano dalla voglia di fare pallacanestro, specialmente in un momento così delicato. Siamo finalmente tornati a vedere sul campo il sorriso dei ragazzi in piena attenzione e sicurezza. La pandemia ha, purtroppo, limitato attività e campionati, causando la dispersione dei nostri giovani. Tocca a noi, come Federazione, reagire,e mettere nelle condizioni giuste le società per operare. Avanti tutta”.