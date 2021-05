Reggio Calabria, le mamme dei bambini autistici hanno incontrato il Commissario straordinario dell’ASP: “non lasciateci sole” [FOTO E VIDEO]

4 Maggio 2021 12:43

Reggio Calabria, le mamme dell’associazione Il volo delle farfalle hanno incontrato il Commissario straordinario dell’ASP per risolvere la situazione

Dopo la protesta di giovedì 29 aprile, questa mattina Angela Villani, la mamma del piccolo Matteo, bimbo autistico di sei anni, ha continuato la protesta in via Diana di fronte la sede dell’ASP a Reggio Calabria. Angela Villani insieme ad altre mamme dell’associazione Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo, ha incontreranno il Commissario straordinario Gianluigi Scaffidi per cercare di risolvere questa situazione che va avanti da tempo. Angela Villani e le mamme di bimbi affetti dalla sindrome di Asperger, chiedono il rimborso delle prestazioni sanitarie dei figli.

“Non lasciateci sole, i nostri bambini hanno bisogno del sostegno di tutta la città perché le loro cure non sono una cortesia dell’azienda sanitaria ma un loro diritto” – afferma la vice presidente dell’Associazione Angela Villani .